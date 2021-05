Neue Chefin der Schoellerbank will in Tirol weiter zulegen

Innsbruck – Bereits seit gut 28 Jahren ist die im gehobenen Private Banking und der Vermögensverwaltung (interessant sind hier Kunden ab einem zu veranlagenden Vermögen von einer Million Euro) tätige Schoellerbank mit einem Standort in Innsbruck aktiv. Mit Jahreswechsel folgte Burgi Vrba dem in den Ruhestand gewechselten langjährigen Chef Peter Jenewein nach. Vrba hatte ihre Bank-Karriere bei der BTV begonnen, wechselte dann zur Bank Austria und ist seit 2007 bei der Schoellerbank.

Vrba will in den nächsten Jahren den Marktanteil weiter erhöhen, im Sommer werde man den Personalstand von 14 auf 15 erhöhen. Steigen soll in Zukunft auch der insgesamt noch unterdurchschnittliche Anteil von Frauen im Private Banking. (va)