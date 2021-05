Verkürzte Variante ab 13. Mai: Lechweg-Saison steht in den Startlöchern

Wandern ist in Corona-Zeiten eine perfekte Möglichkeit, aktiv zu sein, ohne den Körper zu überfordern.

Wer aber die unbändige Lust verspürt, sich schon jetzt die Wanderschuhe zu schnüren, der kann ab Christi Himmelfahrt, 13. Mai, die verkürzte Variante von Steeg bis nach Füssen erwandern. Der als Leading Quality Trail zertifizierte Weitwanderweg verbindet Vorarlberg, Tirol und Bayern, und er punktet in Sachen Anfängertauglichkeit wie kein zweiter in den Alpen: Man bewegt sich ständig in talnaher Umgebung, muss keine Klettersteige, geschweige denn Absturzgelände fürchten, braucht weder alpine Erfahrung noch viel Ausrüstung.