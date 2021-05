32-Jährige in Innsbruck von Radfahrer erfasst: Unbekannter beging Fahrerflucht

Innsbruck – Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am Mittwochabend im Bereich der Innpromenade in der Reichenau. Eine 32-jährige Frau war gegen 19.50 Uhr mit einer Freundin auf dem Geh- und Radweg in Richtung Osten unterwegs, als sie auf Höhe General Eccher Straße 39 (Kneippanlage) von einem unbekannten Radfahrer rechts überholt wurde.