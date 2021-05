Betrunkener irrte sich in Tür und schlief in fremder Wohnung

Schweinfurt – Kuriosum in der deutschen Stadt Schweinfurt: Ein Betrunkener irrte sich in der Tür und brach in eine fremde Wohnung ein. Dort legte er sich schlafen. Erst durch das laute Schnarchen des 21-Jährigen bemerkte der 84-jährige Bewohner in der Nacht auf Donnerstag den fremden Mann, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten eintrafen, weckten sie den betrunkenen 21-Jährigen und nahmen ihn kurzzeitig in Gewahrsam.