Der Tiroler Kickerzirkus und das Streben nach Glück im Profifußball

Tirols AKA-Goalie Leon Pertl (l.), hier mit Mentor Hans-Peter Berger, schlägt seine Zelte bald in Karlsruhe auf.

Innsbruck – Selbst ein Weg über tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Ebenso der Weg für junge Talente in den Profifußball oder in Pandemie-Zeiten der Weg zurück in den Liga-Alltag im Tiroler Unterhaus. Drei Zahlen, die die Hoffnung nähren.