Der König der italienischen Berge: 3479,9 Kilometer und 47.000 Höhenmeter warten

Turin – Nichts für schwache Nerven und noch weniger was für schwache Beine ist die 104. Auflage des Giro d’Italia (ab Samstag). Auf den 3479,9 Kilometern warten rund 47.000 Höhenmeter verteilt auf 21 Etappen an 23 Tagen. Der erste der drei Grand-Tour-Bewerbe steht dabei zwar wieder im Zeichen der Corona-Pandemie, anders als im Vorjahr, als die im Oktober ausgetragene Italien-Rundfahrt vor dem Aus stand, soll heuer alles glatt über die Bühne gehen.

Favoriten: Spätestens seit Simon Yates im April in Feichten im Kaunertal bei der Tour of the Alps die Arme in die Höhe riss, zählt der Brite zum absoluten Favoritenkreis auf den Giro-Sieg. Für den 28-jährigen Vuelta-Sieger von 2018 war der spätere Gesamtsieg eine gelungene Generalprobe. Der große Gejagte ist aber nicht Yates, sondern Egan Bernal. Der 24-jährige Kolumbianer, der 2019 die Tour de France gewann, bereitete sich punktgenau auf den Giro vor. Als Kapitän der Top-Equipe Ineos darf er auf die Hilfe der Lokalmatadadore Filippo Gana, Gianni Moscon und Salvatore Puccio vertrauen. Vorjahres-Sieger Tao Geoghegan Hart aus Großbritannien fehlt. Daneben sind Dan Martin (Israel Start-up Nation) oder der Franzose Romain Bardet (Team DSM) sowie der Spanier Mikel Landa (Bahrain) Teil der langen Liste der ersten Verfolger.