Studie: Extreme Frühchen können ihre Impulse schlechter kontrollieren

Der kleine Fuß eines extremen Frühchens. Auch wenn viele mittlerweile überleben, haben viele auch Jahre danach noch Defizite in der Motorik.

Basel – Viele extreme Frühchen weisen noch beim Übergang zum Teenager-Alter eine schwächere Impulskontrolle auf als zum Termin geborene Kinder. Gemäß einer Studie von Schweizer Forschenden hängt dies eng mit der motorischen Geschicklichkeit zusammen, wie die Uni Basel mitteilte. Immerhin könnte ein gezieltes Training der motorischen Fertigkeiten die kognitiven Defizite reduzieren, heißt es in der im Fachmagazin "Developmental Cognitive Neuroscience" erschienenen Studie.

Die Forschenden um den Sportwissenschafter Sebastian Ludyga von der Universität Basel verglichen nun in sogenannten Go/NoGo-Aufgaben die Impulskontrolle von 54 sehr frühgeborene Kindern zwischen neun und 13 Jahren mit gleichaltrigen Kindern, die termingerecht zur Welt kamen. Bei diesen Tests gilt es, bei einem bestimmten Signal schnellstmöglich einen Knopf zu drücken, bei einem anderen Signal jedoch dem Bewegungsimpuls zu widerstehen. Gleichzeitig maßen die Forschenden die Hirnströme der Probanden. Demnach fiel es den Frühchen durch weniger fokussierte Aufmerksamkeit im Durchschnitt schwerer, den Impuls zu unterdrücken.

Daraufhin untersuchten die Forschenden die motorische Geschicklichkeit der jungen Studienteilnehmenden. Resultat: Je größer die Defizite der Frühchen, desto schwächer war deren Impulskontrolle. Hingegen standen frühgeborene Kinder, die sehr gut entwickelte motorische Fertigkeiten hatten, "den termingeborenen Kindern in Sachen Impulskontrolle praktisch in nichts nach", sagte Ludyga.

Ob sich durch gezieltes Training der motorischen Geschicklichkeit die Einschränkungen reduzieren ließen, möchten die Forschenden nun gezielt überprüfen. Zwar gibt die Studie keine Hinweise darauf, ob die verminderte Impulskontrolle in späteren Lebensabschnitten bestehen bleibt. Aber eine eingeschränkte Impulskontrolle in diesem Alter, auch wenn sie sich später auswachse, könne negative Folgen haben und die Bildungschancen dieser Kinder einschränken, so Ludyga. (APA/sda)