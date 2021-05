HG Pharma: Prozess gegen Herwig wegen Herzproblemen abberaumt

Herwig soll sich derzeit mit angeblichen Herzproblemen in einem Spital in Deutschland befinden. Dem Vernehmen nach hatte seine Pflichtverteidigerin am Mittwoch das Wiener Gericht informell verständigt, dass der 56-Jährige krank sei. Daraufhin wollte der zuständige Richter das Befinden des Facharztes für Urologie und Andrologie von einem medizinischen Sachverständigen auf eine mögliche Verhandlungsunfähigkeit überprüfen lassen. Die Polizei, die sich an Herwigs Wohnadresse in Tirol sowie an seine Firmenanschrift begab, um den Termin zu koordinieren, traf diesen aber nicht an. Nun rätselt man in der Bundeshauptstadt, von welchem Ort aus Herwig die Interviews gegeben hat, die am Donnerstag in mehreren Medien erschienen sind.