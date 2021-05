U-Ausschuss: VfGH beantragt bei Van der Bellen Exekution bei Blümel

Wien – Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) setzt in den Auseinandersetzungen über Einsicht in Korrespondenzen im Ibiza-U-Ausschuss einen ungewöhnlichen Schritt: Der Gerichtshof beantragt bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Exekution einer seiner Entscheidung im Finanzministerium. Denn Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) ist bisher der Aufforderung, dem U-Ausschuss bestimmte E-Mails und Dateien vorzulegen, nicht nachgekommen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen will sich noch am Donnerstag um 15 Uhr dazu äußern. Das Pressestatement wird an dieser Stelle im Livestream übertragen werden.