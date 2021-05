Werk von Tiroler Künstlerin Katharina Cibulka in Ljubljana zerstört

Ljubljana, Innsbruck – In der slowenischen Hauptstadt Ljubljana wurde ein Kunstwerk der Tiroler Künstlerin Katharina Cibulka zerstört. Eine große Leinwand mit einem feministischen Spruch, die am Palast Cukrarna hing, wurde vor zwei Tagen von unbekannten Tätern angezündet. „Obwohl ein Kunstwerk zerstört werden kann, lässt sich der Glauben an seine Kraft, Menschen zu vereinen und zu ermutigen, nicht zerstören“, betonte Cibulka nach dem Vorfall, wie das Österreichische Kulturforum mitteilte.