Zahl der Alkoholtoten in England und Wales 2020 auf Rekordhoch

Newport – In der Corona-Pandemie ist die Zahl der Alkoholtoten in England und Wales auf ein Rekordhoch gestiegen. 2020 seien 7423 Menschen in den beiden britischen Landesteilen in Folge von Alkoholmissbrauch gestorben - ein Plus von fast 20 Prozent im Vergleich zum Jahr davor und der höchste Stand seit Beginn der Statistik vor 20 Jahren. Das teilte das britische Statistikamt am Donnerstag in Newport mit. Einen direkten Zusammenhang zur Corona-Krise zogen die Statistiker jedoch nicht.