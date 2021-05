Flüchtlingsbetreuung: Gebürtige Wildschönauerin erhielt Ute-Bock-Preis

Schwester Maria-Andreas Weißbacher wurde für ihr Engagement in der Flüchtlingsbetreuung ausgezeichnet.

Wildschönau, Wernberg – Wenn es ihre Zeit zulässt, besucht Ordensschwester Maria-Andreas Weißbacher (79) gerne ihr Heimatdorf Auffach in der Gemeinde Wildschönau. Schon seit Jahrzehnten lebt die Ordensfrau der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut im Kloster Wernberg bei Villach. Als engagierte Kämpferin für „eine Welt“ setzt sich Schwester Maria-Andreas für Menschen ein, die am Rand der Gesellschaft leben. In den vergangenen Jahren waren es vor allem Flüchtlinge und Schutzsuchende, derer sich die pensionierte Religionslehrerin angenommen hat. Mittwochabend wurde die Ordensfrau mit dem diesjährigen Ute-Bock-Preis für Zivilcourage ausgezeichnet.