"Nil" von Anna Baar: Ein uferloser Fortsetzungsroman

Innsbruck – „Hochliterarisch“ hat der Verlag auf die Rückseite von Anna Baars neuem Roman „Nil“ geschrieben. Das kann auch als Warnung gelesen werden. Hier gibt es keine mundgerecht zugeschnittenen Satz-Häppchen. „Nil“ ist kein überbetreuter Text, der alles auf klar abgestecktem Terrain stattfinden lässt, der jedes Bild, jeden Gedanken und jede Idee in banalster Eindeutigkeit aus- und dreimal durchformuliert. Auch zum titelgebenden Nil findet „Nil“ auf eher auf Um- und Abwegen wegen: Ein Nilkrokodil taucht auf – und stiehlt sich davon. Ein aufblasbares Krokodil gibt es auch. Es wird von einer Küchenmesserklinge bedroht. Und dann ist da noch ein Mann namens Neal. Alle drei könnten erfunden sein, sind es ganz offensichtlich – und offensichtlich nicht. Und harmlos sind sie sowieso nicht.

Harmlos ist in „Nil“ nur die Ausgangssituation. Das erzählende Ich – eine Frau vielleicht oder doch ein Erzähler, der sich als „Erfinder“ versteht und Sobek heißt, „ich war es nicht“, jedenfalls sind seine oder ihre ersten Worte – schreibt Fortsetzungsgeschichten für ein „Frauenmagazin“. Die aktuelle überzeugt nur so halb – und soll auf Wunsch von oben zu einem Ende gebracht werden. Notfalls könnte das zentrale Pärchen ja sterben. Doch lässt sich einmal Erfundenes einfach aus der Welt schaffen?

Als Roman könnte „Nil“ beides sein: eine Fortsetzungsgeschichte ohne Ende oder die Geschichte hinter einer Geschichte, die sich nicht beenden lässt. Oder ist „Nil“ gar die Geschichte dieser Geschichte versteckt in einer ganz anderen Geschichte. Klar ist: Die Erzählung kippt ins Albtraumhafte, der Erzählfuss „Nil“ tritt bald über die Ufer, wird uferlos. Das Erzählen und das Erzählte bekommt ein Eigenleben, Ebenen verschieben sich, der Boden des Beglaubigten wird brüchig, entpuppt sich als doppelter. „Nil“ ist ein großes Spiel mit den Möglichkeiten des Erzählens. Und als Spiel will „Nil“ ernst genommen werden. Auch und gerade weil nie wirklich klar wird, was da wirklich gespielt wird.