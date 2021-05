GAK, Lafnitz und Vorwärts Steyr: Start in die Woche der Wacker-Wahrheit

Innsbruck – Der Auftakt findet heute ab 20.25 Uhr im Tivoli-Stadion gegen den GAK statt, es folgt am Mittwoch das Gastspiel in Lafnitz und dann am Samstag, dem 16. Mai, die Heimbegegnung gegen Steyr. „Danach wird sich zeigen, ob wir in der letzten Runde gegen die OÖ Juniors ein echtes Endspiel haben“, blickte Trainer Daniel Bierofka gestern vor dem Abschlusstraining nur kurz in die Zukunft, um das Interesse dann schnell wieder auf den heutigen Gegner zu richten.