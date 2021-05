Für die Artenvielfalt: Ein Stück „Urwald“ am Rande Innsbrucks

Vorerst zwei Naturwaldzellen werden der forstlichen Nutzung entzogen: im Bild v. l. Vize-BM Hannes Anzengruber, Amtsvorstand Andreas Wildauer und Präsident Kurt Ziegner vom Tiroler Forstverein in Mühlau.

Innsbruck – Auch die Stadt Innsbruck ist nun Teil des tirolweiten Netzwerks an „Naturwaldzellen“. Dabei handelt es sich um Waldgebiete, die aufgrund ihrer Artenvielfalt besonders schützenswert sind und daher der forstlichen Nutzung entzogen werden.

Das städtische Amt für Wald und Natur sei mit zwei passenden Zellen an den Tiroler Forstverein herangetreten, der sich seit über 30 Jahren für die Entwicklung natürlicher Waldgebiete einsetzt, erklärt Forstreferent Vize-BM Hannes Anzengruber (ÖVP).

Die größere (5,9 Hektar) befindet sich im Bereich der Sillschlucht, die zweite (4,9 ha) gleich oberhalb des Klosters Karmel in Mühlau. In beiden Fällen handelt es sich um schützenswerte Reste von Naturwäldern. „Dort wird keine Forstwirtschaft mehr betrieben“, führt Anzengruber aus, der Wald werde somit als eine Art „Urwald“ belassen.

Kurt Ziegner, Präsident des Tiroler Forstvereins, freut sich, dass die Kommune bereit ist, „so etwas in unmittelbarer Stadtnähe zuzulassen“. Man lasse den Wald hier wachsen, wie er ist. „Und wenn etwas umfällt, fällt es um.“

In Mühlau ruht der Fokus auf der Hopfenbuche, einer mehrstämmigen Haselnussverwandten mit dunkler Rinde, die vor Ort seit ca. 1860 bekannt ist. „Es handelt sich um das einzige Vorkommen in Nordtirol und das nördlichste in ganz Europa“, berichtet Hotter. Hinzu kommt ein enormer Artenreichtum: 180 Arten wurden auf nicht einmal 5 ha festgestellt, davon 29 Baum- und 24 Straucharten.