Casino-Vorplatz Innsbruck in neuem Gewand: TVB setzt auf „fliegende“ Attraktion

Innsbruck – Am Mittwoch hat sich der Innsbrucker Stadtsenat einhellig dafür ausgesprochen, neue Nutzungsmodelle im Bereich Casino-Vorplatz prüfen zu lassen. Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG) und Stadtplanung sollen „sich anschauen, was wir da an Kubatur unterbringen könnten“, so BM Georg Willi (Grüne).