Frauen Gewalt angedroht: Zwei Männer in Salzburg festgenommen

(Symbolfoto) © Rehfeld

Kuchl, Salzburg – Zwei Männer sind am Donnerstag wegen Gewaltandrohung gegen ihre Ex-Partnerinnen in Salzburg festgenommen worden. Zudem wurde gegen den 34-jährigen Bosnier und den 32-jährigen Ungar ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Laut Polizei hat der Bosnier seine gleichaltrige Ehefrau in Kuchl mit dem Umbringen gedroht. Der Ungar soll seiner Ex-Freundin (38) in der Stadt Salzburg im Streit um die Obsorge des gemeinsamen Kindes ebenfalls tödliche Gewalt angedroht haben.

Beide Vorfälle ereigneten sich am Vormittag, nur wenige Stunden nachdem in Wals-Siezenheim (Flachgau) zwei Frauen von einem Mann erschossen worden waren.

Bei dem Vorfall in Kuchl (Tennengau) soll der Bosnier die von ihm getrennt lebende Kroatin aufgesucht und sie mehrfach mit dem Umbringen bedroht haben, wie die Landespolizeidirektion Salzburg informierte. Die Noch-Ehefrau erstatte Anzeige bei der Polizei. Der Beschuldigte kam dann freiwillig auf die zuständige Polizeiinspektion Golling. Nach der Vernehmung der Streitbeteiligten und von Zeugen ordnete die Staatsanwaltschaft Salzburg die Festnahme des Mannes an. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.