Streaming-Premiere für Camila Cabellos Schauspieldebüt "Cinderella"

Los Angeles – Sängerin Camila Cabello (24, "Havana") gibt in einer modernen Version des Märchens "Cinderella" ihr Schauspieldebüt. Statt der geplanten Kinopremiere soll das "Aschenputtel"-Projekt nun erst als Streaming-Angebot verfügbar sein. Der Termin für die Veröffentlichung bei Amazon Prime Video sei noch in diesem Jahr geplant, berichteten die Branchenblätter Variety und Deadline.com am Donnerstag.