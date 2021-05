Einbruchsdiebstähle in Landeck: Polizei forschte Verdächtigen aus

Landeck – Die Polizei konnte zwei Einbruchsdiebstähle in ein Wohnhaus in Landeck klären. Zwischen 21. Juli und 3. August 2018 sowie zwischen 27. April und 2. Mai 2019 brach ein damals Unbekannter in das Haus ein. Jetzt wurde ein 20-jähriger Österreicher als Verdächtiger ausgeforscht.