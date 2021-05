AHS-Lehrer warnen vor "Gesinnungsterror" durch Lehrplan-Reform

Im Bildungsministerium betont man unterdessen gegenüber der APA, dass die Begriffe „verantwortungsbewusst“ und „soziale Bereitschaft“ sich genau so in der bereits geltenden Kompetenz-Definition der Bildungsstandards fänden und nun wegen der geplanten kompetenzorientierten Lehrpläne auch in der Schulrechtsnovelle verankert werden müssten. „Dass ‚Verantwortungsbewusstsein‘ und ‚soziale Bereitschaft‘ nicht Teil der Leistungsbeurteilung sein sollen, ist auch im Sinne des Bildungsministeriums“, wird in der Stellungnahme klargestellt. Sehr wohl solle im Unterricht aber an der Entwicklung von „Verantwortungsbewusstsein“ und „sozialer Bereitschaft“ gearbeitet werden, um junge Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. „Begutachtungen von Gesetzesentwürfen sind auch deshalb sinnvoll, damit derartiges Aspekte diskutiert und Klarstellungen getroffen werden können.“