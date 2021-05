Kapitän KI: Erstes unbemanntes Schiff soll den Atlantik überqueren

Plymouth – Noch schaukelt der unbemannte Trimaran - ein Schiff mit drei Rümpfen - sanft in der Bucht von Plymouth vor der britischen Küste. "Mayflower 400" heißt er, in Erinnerung an das Segelschiff, das 1620 die ersten Auswanderer nach Amerika brachte. Mit dem "Mayflower"-Segelboot von damals hat das neue High-Tech-Schiff jedoch nur den Namen und die Route gemein.

Statt Passagieren hat der Trimaran jede Menge Technik an Bord, die Rolle des Kapitäns übernimmt Künstliche Intelligenz (KI). Auf seiner dreiwöchigen Reise vom britischen Plymouth nach Plymouth an der US-Ostküste soll das mit Sonnenkollektoren und Roboterruder ausgestattete Schiff die Verschmutzung des Meeres untersuchen, Plastik im Wasser analysieren und Meeressäuger aufspüren.

Die Jungfernfahrt des intelligenten Schiffs musste wegen der Pandemie um mehrere Monate verschoben werden. Weil keine Menschen an Bord sind, gibt es einen wichtigen Vorteil: "Auf der Reise wird sich niemand an Bord langweilen, müde oder krank werden. Sie kann also so lange dauern, wie es für die Wissenschaft nötig ist", sagt Phaneuf im Hafen des Abfahrtsortes.