20,5 Mio. Euro: „Licht ins Dunkel" brachte im Corona-Jahr 2020 Rekordergebnis

Wien – Im Corona-Jahr 2020 hat die Hilfsaktion "Licht ins Dunkel" ein Rekordergebnis von 20,5 Millionen Euro an Spendengeldern gesammelt. "Die Österreicherinnen und Österreicher bewiesen in dieser für viele Familien schwierigen Zeit Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt und spendeten noch mehr als in den Jahren zuvor", hieß es am Freitag in einer Aussendung des ORF.