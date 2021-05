Tiroler FPÖ will in Causa HG Pharma den Landesrechnungshof einschalten

Markus Abwerzger (FPÖ) schließt einen Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in naher Zukunft nicht aus. © Vanessa Rachlé

Innsbruck – Die Tiroler FPÖ schießt sich in der Causa HG-Pharma rund um die Abwicklung von PCR-Tests weiter massiv auf die regierende ÖVP und LH Günther Platter ein. Parteichef Markus Abwerzger kündigte am Freitag an, eine Sonderprüfung des Landesrechnungshofes in die Wege leiten zu wollen – darauf will er sich mit den anderen Oppositionsparteien verständigen und vielleicht schon bei der Sonder-Landtagssitzung am kommenden Dienstag oder im regulären Landtag eine Woche später beschließen.

Für eine Sonderprüfung des Landesrechnungshofes brauche es zwölf Stimmen von Landtagsabgeordneten, so Abwerzger bei einer Pressekonferenz. Auch einen Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Platter in naher Zukunft wollte der blaue Frontmann zumindest nicht ausschließen. Auch dahin gehend werde mit den Oppositionskollegen beraten. Einen Untersuchungsausschuss auf Landesebene sah Abwerzger hingegen aufgrund dessen derzeitiger Befugnisse nicht als geeignetes Mittel.

SPÖ-Chef Dornauer kündigt „Mündliche Anfrage“ im Landtag an

Auch die Tiroler SPÖ meldete sich in der Causa HG Pharma am Freitag einmal mehr zu Wort. Dessen Vorsitzender Georg Dornauer kündigte eine „Mündliche Anfrage“ an Platter im kommenden Landtag an. Er will wissen, wer die Verantwortung für die „freihändige Auftragsvergabe“ an die Firma trägt.

Dass es nach aktuellen Erkenntnissen bei den Befundungen bei HG Pharma zu keinen falschen Ergebnissen kam, was den Nachweis des Corona-Virus an sich betrifft, macht für Abwerzger den „Skandal“ nicht kleiner. Denn allein, dass es zu Falschanalysen bei den Mutanten gekommen sei, „reicht schon“. Schließlich sei Tirol quasi gebrandmarkt worden als „Hotspot von Mutationen“. Die Menschen seien deswegen „eingesperrt“ worden, hätten nicht zu Verwandten oder Bekannten ins benachbarte Ausland fahren können.

E-Bike und 10 x € 300,- Sportgutscheine gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren. Der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Abwerzger ortet mögliches „Auswahlverschulden“

„Das stinkt wie die sprichwörtliche Müllhalde in Neapel“, polterte Abwerzger. Sollte sich herausstellen, dass es zu Fehltestungen gekommen sei, treffe das Land Tirol in rechtlicher Hinsicht ein „Auswahlverschulden“, zeigte sich der FPÖ-Obmann, im Zivilberuf Rechtsanwalt, überzeugt. Das Land sei dann den Betroffenen „schadenersatzrechtlich verpflichtet“. Er appelliere in einem solchen Fall auch an alle Betroffenen, sich zu melden. Einmal mehr monierte Abwerzger, dass sich die Landesregierung über die Person des umstrittenen, nunmehr sich zurückgezogen habenden, HG Pharma-Chefs Ralf Herwig, nicht informiert habe.

„Tirol testet – nur leider wurden die Tester nicht getestet“ höhnte indes der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Peter Wurm. Er bekräftigte die Aussagen seines Klubobmannes Herbert Kickl, dass man sich auf Bundesebene um eine Sondersitzung des Nationalrates bemühen werde, bei der der „Test-Wahnsinn“ bundesweit unter die Lupe genommen werden soll. Auch auf einen Untersuchungsausschuss zum gesamten Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung dränge man weiter.