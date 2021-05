Tiroler Ringerin Kuenz nur noch einen Sieg vom Olympia-Ticket entfernt

Sofia – Ringerin Martina Kuenz ist noch einen Sieg von einem Olympia-Quotenplatz entfernt. Die Tirolerin besiegte am Freitag in Sofia beim Welt-Qualifikationsturnier für die Tokio-Spiele in der Klasse bis 76 kg nach einem Freilos im Achtelfinale Amy Youin aus der Elfenbeinküste 11:0 und im Viertelfinale die Ungarin Zsanett Nemeth 4:1. Im Semifinale trifft Kuenz am Freitagabend auf die Türkin Yasemin Adar. Die Finalistinnen lösen bei dieser letzten Quali-Chance ein Olympia-Ticket.