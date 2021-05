Mavi Phoenix im „ZDF Magazin Royale“: Neuer Song und neues Aussehen

Mavi Phoenix ist am Freitag zu Gast bei Jan Böhmermann.

Es gibt neues Material von Mavi Phoenix: Der österreichische Musiker ist am heutigen Freitag bei Satiriker Jan Böhmermann zu Gast und wird in dessen „ZDF Magazin Royale“ (ab 20 Uhr in der Mediathek, ab 23 Uhr im ZDF) seinen neuen Song „Nothing Good“ performen. Es ist der erste Auftritt von Mavi Phoenix seit seiner Gender Transition, womit er auch sein neues Aussehen erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.