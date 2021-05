Pkw-Fahrerin aus Innsbruck verlor Radmutter: Auto war offenbar manipuliert

Innsbruck – Mit dem Schrecken ist eine 45-Jährige in Innsbruck davongekommen. Die Österreicherin hatte ihren Pkw in der Hunoldstraße abgestellt gehabt. Während der Fahrt verlor sie dann einen Radbolzen. Als sie den Wagen in die Werkstatt brachte, erfuhr sie dort, dass die Radmuttern aller vier Räder gelockert worden waren. Laut Polizei muss das zwischen Donnerstag und Freitag passiert sein.