Mann rutschte bei Arbeit auf Dach von Gartenhaus in Axams aus: Heli-Einsatz

Innsbruck – Ein 63-jähriger Österreicher verletzte sich am Freitag bei einem Arbeitsunfall so schwer, dass er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Hall geflogen werden musste. Der Mann war gegen 13.15 Uhr mit Arbeiten am Dach seines Gartenhauses in Axams beschäftigt. Beim Befestigen der Latten rutschte der Mann aus und stürzte etwa zwei Meter ab, berichtete die Polizei. (TT.com)