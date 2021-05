Unfall in Innsbruck: Kinderwagen fiel in Bus um, Polizei sucht nach Zeugen

Innsbruck – Bereits am Dienstag ist es in Innsbruck zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Frau verletzt wurde. Ein Busfahrer (26) lenkte gegen 15.50 Uhr seinen Bus auf dem Leopold-Wedl-Weg. Als er im Kreisverkehr abbiegen wollte, kippte ein nicht gesicherter Kinderwagen im Bus um. Beim Versuch, den Kinderwagen aufzuhalten, stürzte die 43-jährige Mutter. Dabei verletzte sie sich am Rücken.