Dach in Zirl brannte: Feuerwehr konnte "Brand aus" geben

Zirl – Am Freitagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Einsatz in Zirl ausrücken. Gegen 15.30 Uhr geriet dort das Dach eines Holzriegelbaus in Brand. Verantwortlich dafür waren laut Polizei vermutlich am Vormittag durchgeführte Flämmarbeiten. Nachdem die Feuerwehr das Dach geöffnet hatte und mittels Wärmebildkamera kontrolliert hatte, konnte gegen 17.30 Uhr schließlich "Brand aus" gegeben werden. Es wurde niemand verletzt.