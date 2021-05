Kitzbüheler Sommerkonzerte trotzen der Pandemie

Kitzbühel – Es ist ruhig auf den Bühnen in Österreich. Seit vielen Monaten sind Konzerte, Theater und sonstige Veranstaltungen nicht möglich. Nicht leise geworden ist es um den Verein Kitzbüheler Musikfreunde. Er hielt an der Tradition fest und hat im vergangenen August, unter Einhaltung strengster Sicherheitsbestimmungen, fünf erfolgreiche Live-Konzerte veranstaltet.

Und auch heuer geben sich die Musikfreunde optimistisch. „Wir wollen hochwertige Musik – live – in Kitzbühel bieten, das ist unser Anspruch“, sagt Obmann Johannes Gasteiger. Entsprechend den Auflagen und Vorschriften werden die Kitzbüheler Musikfreunde im August, zum 44. Mal in Folge, den Kultursommer von Kitzbühel bereichern. Geplant sind die Konzerte von 4. bis 25. August.

Es war den Veranstaltern von Beginn der Krise an klar, dass man versuchen wird, die Klassik-Konzerte durchzuführen. Auch wenn die genauen Auflagen für die Abhaltung der Veranstaltungen im kommenden Sommer noch nicht endgültig geklärt sind, meint Gasteiger: „Wir halten an den Veranstaltungen fest, stehen in der Finalisierung der Künstler und sagen – wenn wir müssen – in allerletzter Minute ab.“