Generalüberholtes Zuhause für die Biber im Alpenzoo Innsbruck

Eine Spezialfirma versprach nun Abhilfe. In den vergangenen Tagen erhielt die gesamte Anlage eine optisch anspruchsvolle Verkleidung aus Kunstfels. Die Besucher haben nun den Eindruck, als würden sie in den Bau hineinschlüpfen und die Biber beim Schlafen beobachten. Auch das Außenbecken wurde so verändert, dass sich die Besucher am Rand eines Gewässers wähnen, wo Biber heimisch sind. Den Eingang zur Höhle zieren zwei Kunstfelsbäume, die aussehen, als wären sie von einem Biber bearbeitet worden.