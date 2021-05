Synthetische Cannabinoide in Innsbruck: Kiffen kann doch töten

Innsbruck – Weiche Droge, vergleichsweise harmlos, nicht tödlich: Das sind in der Regel die Attribute, die mit Cannabis in Verbindung gebracht werden. Doch das könnte sich durch einen Etikettenschwindel bald ändern. Immer öfter werden Suchtmittel als Marihuana und Co. verkauft, die gefährliche, im Extremfall sogar tödliche Substanzen enthalten. „Auch in Innsbruck“, spricht Gerhard Jäger von der Z6-Drogenarbeit von einer „bedenklichen Entwicklung“. Konkret geht es dabei um synthetische Cannabinoide, die als normales „Gras“ auf den Schwarzmarkt gelangen.