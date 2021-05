Innsbrucker Festwochen der Alten Musik: Heuer soll es das volle Programm sein

Innsbruck – Eine Programmpräsentation ist, rein journalistisch betrachtet, eine Herausforderung: Ein Strom an Information ergießt sich über die Berichterstatter; was sich hinter den Kulissen tut, erfährt man hingegen erst auf beharrliche Nachfrage.

So auch gestern, als die Führungsriege der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik vollzählig vor der Presse auftrat. Die 45. Auflage des Festivals (13. Juli bis 29. August) wurde in vielen Details vermittelt. Intendant Alessandro De Marchi denkt allerdings schon viel weiter voraus als bis zum kommenden Sommer: Sein Vertrag endet im August 2023 – und dies ersatzlos. „Ich strebe keine Verlängerung an“, gestand der Römer, der seit 2010 die Festwochen leitet. Im Herbst 2023 kommt es damit zum Wechsel an der Spitze (fast zeitgleich übrigens auch im Landestheater, siehe Kasten).