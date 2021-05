Totalsperre des Landecker Tunnels als Schreckgespenst

Zams – Er ist der rettende Bypass für den Talkessel von Landeck und Zams. Durchschnittlich rollen täglich 12.000 Fahrzeuge durch den Landecker Tunnel und damit an den beiden Gemeinden vorbei ins Obergricht, in die Skigebiete im Kaunertal und am Sonnenplateau sowie über den Reschen nach Südtirol und wieder zurück. Ohne ihn droht ein Verkehrsinfarkt in den engen kreuzungsreichen Straßen der Bezirksstadt.