Akay-Türker im TT-Interview: „Der Koran ist viel moderner als die gelebte Tradition“

Sie haben ein aufrüttelndes Buch über das Patriarchat im Islam geschrieben – auch über das vorherrschende Frauenbild in der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ). Waren Sie von den Strukturen dort tatsächlich überrascht?

Fatma Akay-Türker : Ich konnte mir damals wirklich nicht vorstellen, dass Männer, mitten in Europa, noch solch ein Frauenbild vertreten. Dieses Bild passte so gar nicht mit dem Weltbild in meiner Familie zusammen.

Diese strukturelle Frauenfeindlichkeit in der IGGÖ, so schreiben Sie in Ihrem Buch, gibt es so nicht einmal mehr in der Türkei.