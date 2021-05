Missbrauchsvorwürfe: SOS-Kinderdorf erntet Zorn und Zuspruch

Innsbruck, Wien – Nachdem am Donnerstag SOS-Kinderdorf Österreich Gewalt und sexuellen Missbrauch in Kinderdorf-Einrichtungen sowie Misswirtschaft in 20 Ländern Afrikas und Asiens publik gemacht hat, ließen die Reaktionen auch hierzulande nicht lange auf sich warten. Immerhin ist Tirol die Geburtsstätte der SOS-Kinderdorf-Idee: Hermann Gmeiner hatte 1949 das erste Kinderdorf in Imst gegründet.