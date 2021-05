Lily James als Pamela Anderson: TV-Serie über Sexvideo-Skandal

Los Angeles – Lily James (32, „Rebecca“, „Baby Driver“) in verführerischer Pose als Pamela Anderson, Sebastian Stan (38, „Avengers: Endgame“) mit vielen Tätowierungen als Rockmusiker Tommy Lee: der Streamingdienst Hulu hat am Freitag erste Fotos vom Set der TV-Serie „Pam and Tommy“ veröffentlicht. Die Serie soll die explosive Beziehung des „Baywatch“-Stars und des Schlagzeugers der US-Band Mötley Crüe beleuchten.