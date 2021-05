Ex-Tourneesieger Diethart arbeitet am Comeback auf der Schanze

Thomas Diethart arbeitet an seiner Rückkehr in den Spitzensport.

Der ehemalige Vierschanzentourneesieger Thomas Diethart arbeitet an seinem möglichen Comeback. Der 2018 nach mehreren schweren Stürzen zurückgetretene Niederösterreicher trainiert neuerdings wieder mit dem ÖSV-Team in Innsbruck, wie die Salzburger Nachrichten am Samstag berichteten. Mario Stecher, Sportlicher Leiter der österreichischen Skispringer, bestätigte die Rückkehrambitionen des 29-Jährigen.