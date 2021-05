Auch Wagner und Gastl scheiterten: Olympia ohne ÖRSV-Kämpfer

Erstmals seit Peking 2008 werden die Olympischen Sommerspiele heuer ohne österreichische Ringer stattfinden. Beim Welt-Qualifikationsturnier in Sofia, der letzten Chance auf ein Ticket für Tokio, haben alle heimischen Kämpfer die Qualifikation verpasst. Am Samstag scheiterten die Tiroler Michael Wagner (-87 kg) und Daniel Gastl (-97 kg) im griechisch-römischen Stil.

Am knappsten hat Martina Kuenz das Ticket verpasst. Die Tirolerin hätte noch einen Kampf gewinnen müssen, unterlag aber am Freitag im Halbfinale der Klasse bis 76 kg der Türkin Yasemin Adar mit 1:10. Am Donnerstag waren im Freistil Gabriel Janatsch (bis 65 kg), Simon Marchl (-74 kg) und Johannes Ludescher (-125) bereits in der Qualifikation ausgeschieden. (APA)