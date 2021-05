Skitourengeher in Vent 150 Meter von Lawine mitgerissen

Vent – Ein 57-jähriger Italiener ist am Samstag in den Ötztaler Alpen von einer Lawine erfasst und etwa 150 Meter weit mitgerissen worden. Der Mann war gegen 11.35 Uhr in die Ostflanke der Weißkugel abgefahren, als sich ein Schneebrett löste und den Mann in die Tiefe zog. Der 57-Jährige wurde teilverschüttet und blieb an der Lawinenoberfläche liegen. Er wurde bei dem Unglück unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber C5 ins Krankenhaus nach Meran geflogen. Der Sohn des Verletzten – er hatte vor seinem Vater den Hang befahren – kam mit dem Schrecken davon. (TT.com)