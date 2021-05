Feuerwehreinsatz am Innrain: Heißes Wachs setzte Küche in Brand

Ein aufsehenerregender Feuerwehreinsatz lief am Samstag am Innsbrucker Innrain.

Innsbruck – Für Aufsehen hat am Samstagvormittag ein Feuerwehreinsatz am Innrain in Innsbruck gesorgt. Gegen 10.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen eines Küchenbrandes in einer Dachgeschosswohnung alarmiert. Ein 22-Jähriger hatte auf dem Herd einen Topf mit heißem Wachs stehen lassen und war aus der Wohnung gegangen. Der Rauchmelder schlug an, wodurch der 21-jährige Mitbewohner des Mannes den Brand in der Küche bemerkte und zu löschen versuchte. Dies gelang jedoch nicht und er wählte den Notruf.