17-jähriger Mopedlenker stürzte in Neustift fünf Meter in Bachbett ab

Neustift im Stubaital – Ein 17-jähriger Bursche ist am Samstag in Neustift im Stubaital mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Kleinkraftrad gegen ein Brückengeländer geprallt und knapp fünf Meter in ein Bachbett abgestürzt. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus nach Hall eingeliefert. Als Ursache für den Unfall nannte die Polizei hohe Geschwindigkeit, der 17-Jährige – der keine Lenkberechtigung besitzt – berichtete außerdem von einem Bremsdefekt.