Admira gewann das Kellerduell: St. Pölten nun abgeschlagen Schlusslicht

Der TSV Hartberg hat den siebenten Platz und damit die Topposition in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Oststeirer kamen am Samstag in der 29. Runde zwar nicht über ein Heim-1:1 gegen die SV Ried hinaus, liegen nun aber drei Punkte vor der Wiener Austria. Ried ist mit zwei Punkten weniger als die Violetten Neunter und hat sich aller Abstiegssorgen so gut wie entledigt. Die Spielvereinigung ist nun schon sieben Partien ohne Niederlage.