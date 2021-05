Pflichtsieg im Tivoli: Raiders trotzten der Verletzungsmisere

Eine Woche nach dem Heimsieg gegen die Prag Panthers feierten die Swarco Raiders Football am Samstag auch im zweiten Spiel im Innsbrucker Tivoli-Stadion einen Erfolg. Gegen die Rangers Mödling kamen die Tiroler in der Austrian Football League (AFL) zu einem 35:21-Sieg. Dabei starteten die Raiders fulminant in die Partie: Dank dreier Touchdowns von Romed Zangerle, Filip Vlaji‘c und Simon Pilger stand es zur Halbzeit 21:0. Die Rangers kamen noch einmal ran, Pilger und Rafael Belici besorgten aber den Endstand. Für die Raiders war es der dritte Sieg im vierten AFL-Saisonspiel. (rost)