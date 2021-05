Bienenfreundliche Gärten für Tirol: Broschüre zeigt, wie's geht

Innsbruck – „Alle reden darüber, dass wir die Bienen retten müssen“, sagt die bekannte Tiroler Gartenreiseleiterin Gerda Walton. Weil es mit Reden, aber auch mit dem Verstreuen von ein paar Blumensamen nicht getan ist, hat sie gemeinsam mit dem Imker und Umweltberater Alexander Würtenberger und dem Bio-Blumengärtner Erwin Seidemann eine detaillierte Handlungsanleitung verfasst, den eigenen Garten bienenfreundlich zu gestalten. Eigentlich sollte „Bienenparadies Biogarten“ eine Broschüre mit den nötigen Ratschlägen werden, schließlich ist ein Buch mit 192 Seiten daraus entstanden, denn ein großer deutschsprachiger Gartenbuch-Verlag zeigte Interesse an dem Werk, das es in dieser Form bisher nicht gibt.

Die Anleitung „für Bienenfreunde, die gärtnern, und Gärtner, die Bienenfreunde sind“, beinhaltet das Know-how, wie eine Blumenwiese angelegt oder ein Balkon Lebensraum für Mensch und Biene werden kann. „Es genügt aber auch schon ein Fensterbrettl“, sagt Gartenexpertin Walton. „Auch dort können wichtige Nahrungsquellen für die nützlichen Insekten angepflanzt werden.“ Die meisten Fotos stammen von ihr und sind in vielen Jahren intensiver Beschäftigung mit Bienen entstanden. Das Buch ist so angelegt, dass in einem Garten verschiedene Pflanzen wachsen, sodass während der ganzen Vegetationsperiode immer etwas blüht.