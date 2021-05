„Kohler trifft Schnute“: Neues Bandprojekt aus Tirol in den Startlöchern

Und was ist das nun eigentlich für eine Art Musik, die das Duo mit Band fabriziert? „Wir bezeichnen uns selbst als Tiroler Rockband, auch wenn dies die Single ‚Haussegen‘ nicht wirklich vermuten lässt“, meint Matthi schmunzelnd. „Auf unserem ersten Album wird es eine Vielfalt an musikalischen Stilrichtungen geben, so eine Rock-Pop-Schlagerlike-Reggae-Country-Singer/Songwriter-Mischung halt.“ Das klingt doch schon mal vielversprechend.

In den Farmlands-Studios in Freising bei München wurden die ersten Songs mit Produzent und Freund Kalle Wallner aufgenommen. Mit der aktuellen Radiosingle „Haussegen“ geht es gerade in den Charts sowie auch in der TT-Hitparade steil nach oben. Und der nächste Song „Der Oane Mensch“ steht schon in den Startlöchern.