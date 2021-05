„Im Notfall Zwischenlösungen“: Tiroler Frauenhaus durchgehend voll belegt

Frauen sind in Beziehungen oft auch Opfer von verbaler und psychischer Gewalt.

Innsbruck – In Österreich wurden – wie berichtet – heuer bereits elf Frauen von Partnern oder Ex-Partnern getötet. Dass Frauen Opfer von tödlicher Gewalt werden, „ist eine Situation, die wir seit Jahren in Österreich kennen“, sagt Gabi Plattner, Leiterin des Tiroler Frauenhauses. Bereits 2018 wurden 37 Frauen von Männern ermordet, die in einer familiären Beziehung zu ihren Opfern standen.