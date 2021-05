Medizin-Aufnahmetest muss ausweichen: Große Messehalle bleibt Impfstraße

Innsbruck – Aus rund 4000 mach 400: Was an sich eine einfache Rechnung ist, gestaltet sich bei der Auswahl der künftigen Medizinstudenten in Innsbruck jährlich als logistische Herausforderung. Corona macht es noch schwieriger. „Mir war das nicht so bewusst, bis klar wurde, dass die Aufnahmeverfahren immer in der großen Innsbrucker Messehalle stattfinden, wo sich derzeit die Impfstraße befindet“, erklärt Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi. Er ist Peter Loidl, Vizerektor an der Medizinischen Universität Innsbruck, sehr dankbar, dass er als Organisator bereit war, Ausweichquartiere zu suchen.