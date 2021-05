Innsbrucker Endokrinologin fordert offenen Diskurs über Fehlgeburten

Innsbruck – Anlässlich einer im April im Fachjournal The Lancet erschienenen Themenserie zum Thema Fehlgeburten mahnt die Direktorin der Innsbrucker Universitätsklinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, Bettina Toth, einen offeneren Diskurs und mehr Forschungsgelder ein. Fehlgeburten seien noch immer ein Tabuthema, so Toth im APA-Interview. Dabei sei in Österreich mindestens jede zehnte Frau davon betroffen.

Laut der dreiteiligen Lancet-Serie beläuft sich die Zahl der weltweiten Fehlgeburten pro Jahr auf 23 Millionen. Das entspreche einer von sieben Schwangerschaften weltweit und rund „44 pro Minute". Vermutlich sei die Zahl der tatsächlichen Fehlgeburten „wesentlich höher", weil nicht jeder Fall gemeldet werde, hieß es in dem Bericht. Die meisten Fehlgeburten passieren in den ersten drei Monaten, erklärte Toth. Danach sinke die Wahrscheinlichkeit deutlich. Zwischen dem dritten und sechsten Monat hätten nur noch ein bis vier Prozent der schwangeren Frauen eine Fehlgeburt. Eine Fehlgeburt bedeutet, dass die Frau ihr ungeborenes Kind im Zeitraum vor der 24. Schwangerschaftswoche verliert.

Zusammenhang mit Angstzuständen und Depressionen

Die 31 an der Studie beteiligten Forscherinnen und Forscher fordern eine bessere medizinische und psychologische Betreuung von Betroffenen und Risikopatientinnen. Denn 20 Prozent aller Betroffenen würden in der Folge einer Fehlgeburt eine posttraumatische Belastungsstörung auftreten, warnten die Forscher. „Der Zusammenhang mit Angstzuständen und Depressionen ist signifikant", bestätigte Toth. Ferner lägen erste Erkenntnisse vor, dass betroffene Frauen später überdurchschnittlich häufig an einer Volkskrankheit wie etwa Diabetes erkranken. An der Universitätsklinik Innsbruck würden sie strukturierte Sprechstunden anbieten und eng mit Psychologen und Psychosomatikern des Hauses zusammenarbeiten. Dennoch ortete sie eine Hemmschwelle, die sich in vielen Fällen auf „Scham und Schuldgefühle" zurückführen ließen.

Dabei hängen Fehlgeburten meist damit zusammen, dass der Embryo sich nicht richtig entwickelt. „Viele Frauen nehmen eine Fehlgeburt jedoch als Versagen des eigenen Körpers wahr und reden nicht gerne darüber", berichtete Toth und forderte, das Thema Schwangerschaft, -vorbereitung und Misslingen einer Schwangerschaft schon im Biologieunterricht in allen Schulformen zum Thema zu machen.

E-Bike und 10 x € 300,- Sportgutscheine gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren. Der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Alter, Rauchen, Unter- oder Übergewicht als Risikofaktoren

„Wir brauchen eine strukturierte Abklärung", betonte Toth. Früher habe man nur 50 Prozent der möglichen Ursachen für eine Fehlgeburt identifizieren können, heute seien mehr solcher Risikofaktoren bekannt. Generell seien Fehlgeburten etwa bei älteren Frauen wahrscheinlicher. Bei Frauen im Alter bis zu 34 Jahren liege, so aktuelle Studien, die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlgeburt bei bis zu 15 Prozent, zwischen 35 und 39 Jahren bei etwa 25 Prozent und zwischen 40 und 44 Jahren bei etwa 50 Prozent. Mehrere Studien würden ferner zeigen, dass Rauchen das Risiko für eine Fehlgeburt erhöht. Auch wenn der Mann raucht, steigt das Risiko für eine Fehlgeburt. Alkohol und Koffein sowie Unter- oder Übergewicht können zudem das Risiko für Fehlgeburten erhöhen, informierte die Medizinerin. Außerdem erhöhe auch Nachtarbeit oder „extremer Stress" das Risiko einer Fehlgeburt.