TT-Kommentar: WSG Tirol weit weg vom „Wahnsinn“ in der Bundesliga

Genießen – weil es sich mit den finanziellen Voraussetzungen und in so einer Konstellation vermutlich länger nicht mehr ergeben wird – lautet das Gebot, wenn man die letzten vier Partien der WSG Tirol im Meister-Play-off und unter den Top sechs der heimischen Bundesliga betrachtet. Man darf diese Saison, egal was jetzt noch kommt, getrost als Wunder von Wattens bezeichnen.